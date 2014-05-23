После пикетов в защиту СМИ-иноагентов у здания ФСБ задержали 10 человек

Журналисту RT грозит до 30 суток ареста.

У здания Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве прошли пикеты в поддержку средств массовой информации, который были признаны иностранными агентами в РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в ходе мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны десять человек, в частности – журналист Russia Today Илья Васюнин, журналист телевизионного канала "Дождь"* (СМИ, признано иноагентом на территории РФ) Ксения Миронова, журналист Софья Гройсман* (физическое лицо, признано иноагентом), а также главный редактор проекта ROMB Андрей Ковалев.

Задержанным грозят штрафы в размере 10-20 тыс. рублей или обязательные работы. Отмечается, что после составления протоколов всех задержанных, кроме Васюнина, отпустили из отделения полиции. Ему грозит до 30 суток ареста, так как, по данным сотрудников правопорядка, он нарушил установленный порядок проведения пикетов повторно.

Ранее Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов издание "Важные истории", телеканал "Дождь" и семь российских журналистов. Иноагентами признали нескольких представителей коллектива "Важных историй" - главного редактора Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, журналистов Алесю Мароховскую, Ирину Долинину и Дмитрия Великовского. Руководитель народного движения "Якутия. Наше мнение" Степан Петров тоже вошел в этот список.

Видео: Youtube/Денис Стяжкин