После перевозки пьяного чиновника во Внуково полицейские попали под проверку

В московском аэропорту Внуково полицейские везли на тележке пьяного чиновника. Как оказалось, в отдел доставили замруководителя регионального управления Ростехнадзора.
Инцидент произошел в конце декабря. В таком же состоянии был задержан и начальник чиновника на тележке. Заместитель вел себя так активно, что полицейские были вынуждены заковать его в наручники. На тележке он оказался из-за криков о том, что у него якобы отказали ноги.
После появления видео, в отношении полицейских была инициирована проверка. Она показала, что сотрудники МВД своими действиями не нарушали правил.
Видео: t.me/navideovidno
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