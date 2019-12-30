После перевозки пьяного чиновника во Внуково полицейские попали под проверку

Дебошир громко выл и кричал, что у него отказали ноги.

В московском аэропорту Внуково полицейские везли на тележке пьяного чиновника. Как оказалось, в отдел доставили замруководителя регионального управления Ростехнадзора.

Инцидент произошел в конце декабря. В таком же состоянии был задержан и начальник чиновника на тележке. Заместитель вел себя так активно, что полицейские были вынуждены заковать его в наручники. На тележке он оказался из-за криков о том, что у него якобы отказали ноги.

После появления видео, в отношении полицейских была инициирована проверка. Она показала, что сотрудники МВД своими действиями не нарушали правил.

Видео: t.me/navideovidno