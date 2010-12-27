В Петербурге задержан гендиректор "АМС" Алексей Ефимов по подозрению в хищении 4 млн. рублей

После вчерашних обысков в Комитете по труду оперативники задержали по подозрении в хищении бюджетных средств бывшего генерального директора компании "Парус" Алексея Ефимова. По данным представителей закона, петербургский бизнесмен может быть причастным к пропаже четырех миллионов рублей. Данные государственные вложения должны были пойти на субсидии для инвалидов.

В настоящее время 40-летний подозреваемый находится в отделении полиции. В течение двух суток он будет в изоляторе. Следствие предполагает, что в период с 2016 по 2017 годы, будучи начальником компании "Парус", Ефимов украл около 3,8 миллионов рублей. Средства выделялись на рабочие места для людей с ограниченными возможностями, однако, никакого трудоустройства так и не было проведено.

Напомним, что сейчас предприниматель руководит фирмой "АМС" с 2015 года. Среди партнеров организации значатся Министерство культуры и Комитет по печати Смольного. Информация предоставлена ресурсом "СПАРК".

Фото: Piter.tv