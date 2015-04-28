После нападения со стрельбой в саду Сан-Галли четверых доставили в полицию

По версии правоохранителей, 20-летний работник "Пятёрочки" остался подозреваемым в уголовном хулиганстве. Предполагается, что он дважды стрелял в сторону прохожих.

В центре Петербурга вооруженная компания напала на десятиклассника с приятелем в саду Сан-Галли. Об этом сообщает в среду, 23 февраля, "Фонтанка".

На Лиговском проспекте 20 февраля школьник и его 22-летний приятель гуляли в саду Сан-Гали. В полицию обратился десятиклассник и рассказал о стрельбе. Через два дня сотрудники Центра "Э" собрали в отделе четверых в возрасте от 17 до 20 лет, аэрозольный пистолет "Добрыня" и выкидной нож.

Позже двух третьекурсников колледжа и техникума, а также самого юного из доставленных после обстоятельной беседы отпустили в качестве свидетелей. По версии правоохранителей, 20-летний работник "Пятёрочки" остался подозреваемым в уголовном хулиганстве. Предполагается, что он дважды стрелял в сторону прохожих.

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Фото: Piter.tv

