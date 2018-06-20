После митинга в Магасе глава МВД Ингушетии подал в оставку

В пресс-службе министерства информацию пока не подтвердили.

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал в отставку, предположительно на фоне событий в Магасе. Об этом 1 апреля сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах.

В конце марта Дмитрий Кава ушел в отпуск. В СМИ появлялась информация, что генерала могут перевести или уволить. Общественники связывают уход Кавы с отказом разгонять митинговавших людей, которые 26-27 марта вышли в Магасе на митинг против изменения закона о референдуме. Собравшиеся требовали отставки руководства республики и отмениу соглашение о границах с Чечней.

Силовики предприняли попытку разогнать митинг. Сейчас часть из них уволена или переведена. Исполняющим обязанности главы МВД Северо-Кавказского федерального округа назначили Юри Муравьева.

Видео:Piter.tv ; YouTube / ПЦ Мемориал