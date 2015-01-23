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После драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
Сегодня, 21:55
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После драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

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Накануне произошла потасовка между мигрантами и местными жителями.

Стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после драки в Мурино. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России по Ленинградской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства. 

Напомним, что накануне произошла потасовка между мигрантами и местными жителями.  Во время конфликта присутствовали женщины и дети.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бастрыкин, драка, мурино, потасовка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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