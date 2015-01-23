После драки в Мурино Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Накануне произошла потасовка между мигрантами и местными жителями.

Стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело после драки в Мурино. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России по Ленинградской области организовали процессуальную проверку. Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что накануне произошла потасовка между мигрантами и местными жителями. Во время конфликта присутствовали женщины и дети.

Фото: Piter.tv

