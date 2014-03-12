После драки со стрельбой на Суворовском проспекте четырех петербуржцев госпитализировали

\Пенсионер предупредил, что у него есть оружие, но молодых людей это не остановило.

На Суворовском проспекте произошла драка со стрельбой 5 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Накануне 63-летний мужчина ехал в машине вместе с 58-летней супругой. У дома № 6они заметили, как трое молодых людей избивают велосипедиста. Супруги решили вмешаться, они вышли из Тойоты" и сделали замечание нападавшим. Те отреагировали агрессивно и в ответ набросились на семейную пару с кулаками. Пенсионер предупредил, что у него есть оружие, но молодых людей это не остановило. Тогда мужчина открыл огонь.

В итоге 20-летнего и 26-летнего парней отвезли в больницу с травматическими ранениями. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По данным "Фонтанки", стрелявшим пожилым мужчиной оказался член петербургского горкома КПРФ. У него изъяли травматический пистолет.

Фото: Piter.tv

