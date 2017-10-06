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После аварии с "Лекусусом" загорелся черный "BMW"

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Дорогущая иномарка "подожгла" "BMW" на Ленинском проспекте.

Поздно вечером 6 октября на пересечении проспектов Жукова и Ленинского произошло ДТП с возгоранием. Водитель “Лексуса” не смог справится с управлением и въехал в черный автомобиль “BMW”. Об инциденте сообщает главное управление ГИБДД по Санкт-Петербургу.
 
Очевидцы рассказали о возгорании и задымлении машины одного из участников аварии. В результате столкновения у “BMW” оказался пробит бак. Машина загорелась. Информации о пострадавших нет. 
 
В настоящее время полиция изучает обстоятельства происшествия.
 
Теги: авария , дтп , лексус , ленинский проспект , проспект жукова
Категории: Новости СПб

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