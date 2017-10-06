После аварии с "Лекусусом" загорелся черный "BMW"

Дорогущая иномарка "подожгла" "BMW" на Ленинском проспекте.

Поздно вечером 6 октября на пересечении проспектов Жукова и Ленинского произошло ДТП с возгоранием. Водитель “Лексуса” не смог справится с управлением и въехал в черный автомобиль “BMW”. Об инциденте сообщает главное управление ГИБДД по Санкт-Петербургу.

Очевидцы рассказали о возгорании и задымлении машины одного из участников аварии. В результате столкновения у “BMW” оказался пробит бак. Машина загорелась. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время полиция изучает обстоятельства происшествия.