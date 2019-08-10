После акции за честные выборы в Петербурге перекрыли Невский проспект

Общее количество задержанных теперь превышает 50 человек.

Серия одиночных пикетов, стартовавшая у Гостиного двора днем 10 августа, получила развитие. По данным "ОВД-Инфо", суммарно было задержано 55 человек.

Отметим, что на некоторое время полиция приняла решение перекрыть Невский проспект для автомобилистов. В автозаки отправились не только активисты, развернувшие плакаты, но и журналисты. Однако, по данным Piter.TV, многих действующих сотрудников редакций отпускали после проверки документов. После задержаний присутствовавшие у Гостиного двора скандировали "Позор!" и "Фашисты!".

Напомним, акция стартовала в 14:00. Предполагалось провести серию одиночных пикетов в знак солидарности городских активистов с москвичами, не допущенными местным избиркомом к выборам в столичную думу.

Отметим, что в эту субботу в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, посвященный аналогичной проблеме. По данным портала "ОВД-Инфо", там было задержано восемь человек.

Видео: Piter.TV