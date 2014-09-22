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Видео: после VK Fest на станции "Беговая" собралась очередь

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Фестиваль в Петербурге закрывало выступление группы Звери.

После VK Fest 23 и 24 июля на станции метро "Беговая" образовалась очередь. После завершения фестиваля в 22:00 петербуржцы поехали домой, из-за чего вход на станцию был немного затруднителен.

Пассажиров попросили заранее подготовить проездные билеты, чтобы не задерживать других людей у турникетов.

В этом году на VK Fest выступали группа Звери, Баста, Zivert, Мот, Юрий Музыченко, Егор Крид, Pizza и многие другие. В зоне блогеры гостей принимали Алексей Столяров, Karna.val, Сергей Дружко, Юлия Годунова, Tatarka FM, всего — более 30 блогеров. 

Видео: Piter.tv

Теги: vk fest, беговая, метро, очередь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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