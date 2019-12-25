После ДТП в Красном Селе в больнице оказался пожилой пешеход

Утром в воскресенье, 15 ноября, в Красном Селе произошла авария, в ходе которой пострадал пожилой пешеход. Об этом рассказали очевидцы в группе в соцсети "ВКонтакте" под названием "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село".

Известно, что авария произошла в десятом часу утра на перекрестке улиц Спирина и Освобождения – столкнулись седан и кроссовер "Мерседес". По предварительной информации, седан двигался на разрешающий сигнал светофора, а кроссовер пролетел на "красный" и врезался в другой автомобиль. От столкновения седан вынесло на тротуар, где он сбил пожилого пешехода, который ударился о столбик со знаком автобусной остановки. Позже появилась информация, что дедушку отправили в больницу №26 на улице Костюшко.

Ранее мы сообщали о том, что на мосту Бетанкура перевернулся каршеринг.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / ВКонтакте