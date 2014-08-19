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В больнице остался один пострадавший в ДТП с трамваями на Бухарестской улице
Сегодня, 20:30
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В больнице остался один пострадавший в ДТП с трамваями на Бухарестской улице

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Всего было 16 пострадавших.

Из 16 пострадавших после столкновения трамваев на Бухарестской улице один человек находится в больнице. Остальных же после осмотра отправили на амбулаторное лечение. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению. 

Напомним, утром в четверг, 28 октября, на Бухарестской улице столкнулись два трамвая. У дома №47 произошло столкновение двух трамваев, двигавшихся в попутном направлении. Пострадавших доставили в стационары: 2 человека – в Мариинскую больницу, 7 – НИИ скорой помощи, еще 7 человек госпитализировали в больницу №26.

Фото: Piter.TV

Теги: бухарестская улица, дтп, трамваи
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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