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Посетители Эрмитажа эвакуированы с территории музея из-за сообщения о минировании
Сегодня, 16:58
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Посетители Эрмитажа эвакуированы с территории музея из-за сообщения о минировании

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Посетителей Главного музейного комплекса Эрмитажа пришлось эвакуировать после сообщения о заминировании. Об этом днем 1 апреля сообщила пресс-служба музея.

Сотрудниками Службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений.

говорится в сообщении.

Проверка завершилась в 15:10. Подозрительных предметов не обнаружили. 

Посетители Эрмитажа, которые вынуждены были покинуть экспозицию, могут продолжить осмотр в любой другой день с датой билета на 1 апреля. Кроме того, сегодня есть возможность посетить Главный штаб по этим же билетам.

Отметим, что сообщение об угрозе поступает в музей уже не в первый раз. Накануне лжеминеры и вовсе атаковали городские учреждения.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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