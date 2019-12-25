Посетителей гипермаркета на Бухарестской эвакуировали

На кадрах можно увидеть скопление людей перед зданием.

В Купчино эвакуируют посетителей гипермаркета "Лента". На Бухарестскую улицу, 69, приехали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили сегодня, 16 октября, пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть скопление людей перед зданием, а также автомобиль Росгвардии и полицию. Официальная информация о произошедшем уточняется.

В tg-канале "Раньше всех. Петербург" рассказали, что в правоохранительные органы аноним сообщил о минировании здания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах двое мужчин ограбили автомойку.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург