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Посетителей гипермаркета на Бухарестской эвакуировали
Сегодня, 15:38
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Посетителей гипермаркета на Бухарестской эвакуировали

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На кадрах можно увидеть скопление людей перед зданием.

В Купчино эвакуируют посетителей гипермаркета "Лента". На  Бухарестскую улицу, 69, приехали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили сегодня, 16 октября, пользователи группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

На кадрах можно увидеть скопление людей перед зданием, а также автомобиль Росгвардии и полицию. Официальная информация о произошедшем уточняется.

В tg-канале "Раньше всех. Петербург" рассказали, что в правоохранительные органы аноним сообщил о минировании здания. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: в Шушарах двое мужчин ограбили автомойку.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: гипермаркет на бухарестской, лента, росгвардия, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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