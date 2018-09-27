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Посетитель фастфуда проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой
Сегодня, 14:29
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nastya960

Посетитель фастфуда проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

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В гамбургер попала деталь чистящего оборудования.

Посетитель точки быстрого питания на Тайване получил травму языка из-за острого предмета, который попался ему в гамбургере. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина зашел в ресторан быстрого питания рано утром после ночной смены. Во время еды он почувствовал сильнейшую боль. В его язык впилась игла длиной около сантиметра, рана кровоточила. Мужчина сфотографировал чек, гамбургер и иголку. Сотрудник ресторана проводил пострадавшего в больницу.

После выяснилось, что в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения.

Фото: AsiaOne

Теги: гамбургер, фастфуд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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