Посетитель фастфуда проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

В гамбургер попала деталь чистящего оборудования.

Посетитель точки быстрого питания на Тайване получил травму языка из-за острого предмета, который попался ему в гамбургере. Об этом сообщает AsiaOne.

Мужчина зашел в ресторан быстрого питания рано утром после ночной смены. Во время еды он почувствовал сильнейшую боль. В его язык впилась игла длиной около сантиметра, рана кровоточила. Мужчина сфотографировал чек, гамбургер и иголку. Сотрудник ресторана проводил пострадавшего в больницу.

После выяснилось, что в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения.

Фото: AsiaOne