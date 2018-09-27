Посетитель фастфуда проткнул язык попавшейся в гамбургере иглой

Посетитель точки быстрого питания на Тайване получил травму языка из-за острого предмета, который попался ему в гамбургере. Об этом сообщает AsiaOne.
Мужчина зашел в ресторан быстрого питания рано утром после ночной смены. Во время еды он почувствовал сильнейшую боль. В его язык впилась игла длиной около сантиметра, рана кровоточила. Мужчина сфотографировал чек, гамбургер и иголку. Сотрудник ресторана проводил пострадавшего в больницу.
После выяснилось, что в гамбургер попала деталь чистящего оборудования, которое использовалось без официального разрешения.
Фото: AsiaOne
Оставить комментарий