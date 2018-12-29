Посещаемость ТЦ в Петербурге упала в январе 2019 года

Петербуржцы больше не спешат покупать товары, предпочитая в торговых центрах развлечения.

В Петербурге за январь 2019 года резко упал показатель Shopping Index, который отражает посещаемость местных жителей и их покупки в ТРК и ТРЦ города. Показатель потери интереса составил 1,54 процента. Данные сравнили с аналогичным периодом в 2018 году. Такое исследование провела компания Watcom.

По информации от ритейлеров, особого ажиотажа у петербуржцев не вызывали даже новогодние и рождественские покупки. Серьезного увеличения спроса на товары продавцы не заметили, даже с учетом праздничных скидок и акций. С 24 по 30 декабря индекс посещаемости торговых зон вырос на 5,9 процента. Однако, наплыв жителей не увеличил продажи, а только закрепил ситуацию, при которой ТРК все больше становятся местом культурного провождения отдыха и развлечений, чем точкой реализации товара. Ситуацию можно связать с уменьшением доходов населения.

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