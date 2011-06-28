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Посещаемость ТЦ в Петербурге продолжила снижаться в декабре
Сегодня, 9:09
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Посещаемость ТЦ в Петербурге продолжила снижаться в декабре

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Есть вероятность, что увеличить спрос не получится даже в предновогодние недели.

В Северной столице продолжают падать показатели посещаемости торговых центров.  В сравнении с допандемийным 2019 годом она уменьшилась на 26 %. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на экспертов Focus Technologies.

В период с 5 по 11 декабря показатели сократились в сравнении с декабрем прошлого года на 9%. Аналитики сомневаются, что ситуацию смогут спасти и предновогодние недели, в которые спрос традиционно растёт. Поведение потребителей на данный момент нелегко спрогнозировать, отмечают они.

Одновременно с этим продолжается рост числа пустующих площадей, причём как торговых, так и офисных.

Ранее мы сообщили о том, что 

Фото: Piter.TV

Теги: посещаемость, санкт-петербург, торговые центры, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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