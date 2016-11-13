Петербуржцы доверяют: в городе выросла посещаемость торговых центров

В Северной столице жители не волнуются за безопасность в торговых центрах, в отличие от москвичей и жителей Екатеринбурга.

В Петербурге резко возросло посещаемость торговых центров. Вопреки предубеждениям экспертов, который предполагали, что население города будет меньше ходить по крупным развлекательным комплексам из-за трагедии в Кемерове, жители Северной столицы не оправдали этих прогнозов. В тоже время в Екатеринбурге и Москве складывается противоположная ситуация: люди боятся ходить в ТЦ, предпочитая оставаться дома. Сведения предоставлены изданием "Мойка78".

Аналитическая компания Watcom group сравнила уровень посещаемости ТЦ до и после пожара в "Зимней вишне". Согласно результатам, за выходные 24 и 25 марта увеличилась плотность потока посетителей. Количество петербуржцев составило 551 человек на тысячу квадратных метров торговой площади. Еще спустя неделю число возросло до 560 человек. В столице за данный период наблюдается снижение посетителей ТЦ: с 590 человек до 556, в Екатеринбурге - с 471 до 430 на каждую тысячу квадратных метров.

С большой долей вероятности, петербуржцы более уверены в безопасности городских ТЦ, чем жители других населенных пунктов. В Северной столице множество торговых площадей находятся в одноэтажных постройках, либо с большими окнами на каждом этаже. В совокупности эти меры позволяют людям рассчитывать на спасение в случае экстренной ситуации. Скачок посетителей ТЦ также объясняется тем, что люди приходят в ТЦ, чтобы просто сфотографировать эвакуационные выходы из здания и проверить,открыты или закрыты двери.

По мнению экспертов, серьезных проблем руководство различных ТЦ не ожидает: ни один из трех обсуждаемых городов не предоставил сведения о несезонном спаде клиентов.

Напомним, что в "Пулково" были задержаны все рейсы: из здания эвакуировали людей.

Фото: Piter.tv

