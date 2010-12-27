Вечером в "Пулково" были задержаны все рейсы: из здания эвакуировали людей

Аэропорт Северной столицы накануне вечером был проверен спасательными службами. Очевидцы рассказали о пожарной эвакуации.

Вечером в "Пулково" специалисты из ГУ МЧС и правоохранительные органы попросили всех пассажиров и персонал аэропорта выйти на улицу. Людям пришлось экстренно покинуть помещение. В результате все рейсы были задержаны.

Как сообщили очевидцам сотрудники правопорядка, в здании проводилась пожарная эвакуиация. В то же время, местные жители рассказали, что рядом с петербургским аэропортом в тоже самое время произошел пожар. Некоторые пользователи социальных сетей попытались связать данные события.

Свидетели выложили в мессенджеры фотографии с тем, как на территории "Пулково" работают спасатели. Сделать качественные снимки у людей не получилось из-за огромного потока прибывающих пассажиров, которым все-таки разрешили вернуться в здание.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

