Посёлок Металлострой отметит 90-летний юбилей

Поселок основали в 1931 году. Изначально он носил название Соцгород.

В субботу, 11 сентября, поселок Металлострой отпразднует свое 90-летие, сообщили в пресс-службе Колпинского района. В праздничных мероприятиях, посвященных этому событию, примут участие глава Колпинского района Анатолий Повелий, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания и муниципальных образований района.

Праздник начнется с 11 часов утра с возложения цветов к памятнику на братском захоронении на Петрозаводском шоссе. В это же время начнет работу выставка народных промыслов на Липовой аллее и выставка техники МЧС на площади перед Домом культуры имени Маяковского.

С 11.30 до 13.00 пройдет праздничная концертная программа у ДК. В 12 часов дня на улицах Богайчука и Железнодорожной пройдет фестиваль графитистов, а на площади "Под углом Углова" запланированы мастер классы по скандинавской ходьбе, по игре в боччу и "большие шахматы". Также праздничная программа пройдет в 12:45 у Детсада №20. С 13 до 15 часов пройдет мастер-класс по настольному теннису в клубе "Ракета". В 14:00 состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Газпром". С 15:00 до 16:30 пройдут праздник собаководов во дворе на Центральной улице, 14. С 18:00 на площади у ДК им В.В. Маяковского начнется праздничная концертная программа. Праздник завершится в 21:30 лазерным шоу и праздничным фейерверком.

Металлострой основали в 1931 году. Изначально он носил название Соцгород. Основными жильцами поселка стали строители колпинского металлургического завода. Поселок известен своими научными разработками, которые активно внедряются в различные области российской промышленности. Сегодня промышленная площадка "Металлострой" входит в число самых перспективных в России. В начале 21 века крупнейшим предприятием промзоны стало НИИЭФА, где разрабатывают электротехническое оборудование.

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Фото: Википедия (Екатерина Борисова)