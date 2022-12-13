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Порядок в Ленобласти обеспечивают 2,7 тысяч камер
Сегодня, 15:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Порядок в Ленобласти обеспечивают 2,7 тысяч камер

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В прошлом году в региональную систему видеоаналитики были подключены 1540 камер. 

За 2022 год Ленинградская область в 2 раза увеличила количество камер, подключенных к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Об этом рассказала администрация 47 региона.

Сейчас в систему уже интегрированы 2658 камер, 1850 из них используются для уличного наблюдения, остальные — для транспортного контроля.

Роман Марков, председатель комитета финансов, курирующий комитет цифрового развития Ленинградской области

В прошлом году в региональную систему видеоаналитики были подключены 1540 камер. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: камеры, наблюдения, порядок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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