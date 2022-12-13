Порядок в Ленобласти обеспечивают 2,7 тысяч камер

За 2022 год Ленинградская область в 2 раза увеличила количество камер, подключенных к аппаратно-программному комплексу "Безопасный город". Об этом рассказала администрация 47 региона.
Сейчас в систему уже интегрированы 2658 камер, 1850 из них используются для уличного наблюдения, остальные — для транспортного контроля.
Роман Марков, председатель комитета финансов, курирующий комитет цифрового развития Ленинградской области
В прошлом году в региональную систему видеоаналитики были подключены 1540 камер.
Фото: администрация Ленобласти
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