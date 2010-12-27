Порядка 40 нелегальных мигрантов задержали в Гатчине сотрудники полиции

В результате данной проверки сотрудники правоохранительных органов выявили 120 мигрантов, из которых 40 человек пребывали на территории РФ без соответствующего разрешения на то.

Полицейские осуществили рейд по проверке наличия незаконно пребывающих в Гатчинском районе мигрантов. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

В результате данной проверки сотрудники правоохранительных органов выявили 120 мигрантов, из которых 40 человек пребывали на территории Российской Федерации и осуществляли производственную деятельность без соответствующего разрешения на то.

Нарушителей миграционного законодательства привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ, 18.8 КоАП РФи 19.27 КоАП РФ. Им грозит выдворение за пределы Российской Федерации. Параллельно ведутся административные расследования по деятельности ряда организаций, которые подозреваются в неисполнении обязательств миграционного учета принимающей стороны.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"