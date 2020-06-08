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Порядка 25% петербуржцев набрали лишний вес на удаленке
Сегодня, 20:44
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Порядка 25% петербуржцев набрали лишний вес на удаленке

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Более 10 кг набрали маркетологи, IT-специалисты и бухгалтеры.

Более 55% петербуржцев за минувшие полтора года работали удаленно, 25% из них набрали лишний вес. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили аналитики сервиса HeadHunter.

Среди набравших вес доля женщин составляет 35%, а мужчин – 24%. До 5 кг набрали 48% горожан, работающих на дистанте. Больше трети – 37% – поправились от 5 до 10 кг, еще 15% набрали более 10 кг. 

Отмечается, что более 10 кг набрали маркетологи, IT-специалисты и бухгалтеры. По мнению опрошенных петербуржцев, именно недостаток движения – основная причина набора веса.

Ранее мы писали, что тело 22-летнего студента нашли в комнате общежития ИТМО. На голове у молодого человека был полиэтиленовый пакет.

Фото: Piter.tv

Теги: лишний вес, работа, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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