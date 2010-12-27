Порты Росток и Приморск договорились о балкерных грузах

Приморский универсально-перегрузочный комплекс и Морской порт Росток рассматривают возможности организации морских перевозок балкерных грузов.

Приморский универсально-перегрузочный комплекс и Морской порт Росток рассматривают возможности организации морских перевозок балкерных грузов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор ООО "Приморский УПК" (Ленинградская область) Андрей Сизов и генеральный директор Морского порта Росток (Германия) Доктор Гернот Теш.

Представители российского и немецкого портов совместно разрабатывают технико-экономическое обоснование организации морских перевозок балкерных грузов. Для этого проводится технический аудит создаваемой и существующей морской и железнодорожной инфраструктуры на подъездах к портовым комплексам в Приморске и Ростоке.

"Приморский УПК" реализует проект строительства универсального глубоководного портового комплекса в морском порту Приморск и соответствующей транспортной инфраструктуры. По результатам проекта будут построены перегрузочные комплексы с суммарным грузооборотом до 70,0 млн. тонн/год, создано более 3 тысяч новых рабочих мест. Тогда как в морском порту Росток ведутся работы по углублению подходного канала и акватории порта для организации приема крупнотоннажных судов из России.

Для реализации соглашения представители портов обсуждают реконструкцию и модернизацию существующих терминалов в порту Росток для увеличения объемов перевалки российских балкерных грузов.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО