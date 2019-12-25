Портативные аппараты ЭКГ закупят для детской больницы имени Филатова

Сейчас в больнице имени Филатова находятся 46 детей, у которых подозревают наличие коронавируса.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что для детской больницы имени Филатова закупят портативные аппараты ЭКГ. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Медучреждении создадут около 310 мест для детей, у которых подозревают коронавирус. Отмечается, что койки выделят в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. В настоящее время в больнице работают 52 мельцеровских бокса.

В настоящее время, в больнице имени Филатова находятся 46 детей, у которых подозревают наличие коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть развивает функционал диспетчерской службы "03".

Фото:gov.spb.ru