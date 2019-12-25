Ленобласть развивает функционал диспетчерской службы "03"

Для расширения ее возможностей предполагается потратить 24,7 млн рублей.

Ленинградская область продолжает развивать комплекс диспетчерской службы скорой помощи в регионе. Соответствующую закупку разместил областной комитет по госзаказу. Предполагаемые в ее рамках работы – часть регионального проекта по созданию единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения 47-го региона.

На это предполагается потратить примерно 24,7 миллиона рублей. Благодаря новым программным средствам, IT-решениям, другим компонентам системы планируется расширить возможности службы. Речь, в частности, идет развитии ряда функционалов. Это обеспечение приема вызовов с помощью SMS для слабослышащих пациентов, консультации с использованием телемедицинских технологий, расширение возможности вызова дополнительной выездной бригады, в том числе специализированной.

Заявки от потенциальных подрядчиков для выполнения этих работ принимаются до 27 апреля.

Как ранее сообщало Piter.tv, управление гражданской защиты Ленобласти хочет приобрести мобильный пункт управления.

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