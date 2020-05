Порноактеры рассказали о процессе съемок во время карантина

В новом фильме Эрики Ласт будет показан не только секс, но и другие активности.

Продюсер порнофильмов Эрика Ласт сняла документальное кино для взрослых "Секс и любовь во время карантина" (Sex and Love in the Time of Quarantine). В съемках приняли участие шесть актеров, в их числе две гетеросексуальные пары. Об этом пишет американский журнал Vice.

По словам Ласт, в ее фильме будет показан не только секс, но и другие активности, такие как прогулки, непристойные игры и разговоры. В частности, актеры расскажут зрителям, как проходят съемки во время пандемии коронавируса.

Одна из пар, известная в сети под общим псевдонимом MySweetApple, заявила, что, несмотря на самоизоляцию, они хорошо проводят время. Женщина рассказала, что пандемия совершенно не повлияла на сексуальную активность в кадре и за кадром.

При этом 38-летний Кеннет Плэй признался, что впервые снялся в порно без партнерши, так как соблюдает карантин в доме в одиночестве.

Сама Эрика Ласт заявила, что не давала актерам строгих указаний о том, что делать в сценах секса. Режиссер уверена, что ее картина будет отличаться от стандартного порно.

Ранее специалисты определили опасность просмотра порно для работающих на удаленке.

Фото: Instagram / mysweetappleofficial