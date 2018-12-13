Ветер снес забор на Херсонской улице. Соцсети в сомнениях

Стихия повалила на проезжую часть строительный забор в Центральном районе города. Однако к новости появились вопросы.

В ночь на среду, 29 мая, в центре Петербурга сильный ветер повалил строительный забор. Об этом рассказали пользователи в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

"На Херсонской улице, у новостройки, прошлой ночью на моих глазах из-за сильного ветра упал забор", - написал в группе анонимный очевидец.

Пользователи в комментариях не оценили оперативность подхода и не поверили, что именно в эту ночь был сильный ветер. В доказательство позиции был представлен аналогичный пост в группе от 31 мая прошлого года.

"Годом ошиблись", - написали в комментариях.

Фото: vk.com/spb_today