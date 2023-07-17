Поезд "Симферополь-Москва" простоял более пяти часов из-за инцидента на мосту.

Железнодорожное движение после ЧП на Крымском мосту возобновили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Крыма.

В опубликованном сообщении отмечается, что поезд "Симферополь-Москва" простоял более пяти часов из-за инцидента на мосту. Сейчас поезд отправился в сторону Краснодарского края. Кроме того, глава парламента Крыма отметил, что железнодорожное полотно не пострадало.

Напомним, инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В результате происшествия погибли два человека. Также пострадала несовершеннолетняя девочка.

Ранее мы сообщали, что расследование ЧП на Крымском мосту взяли на контроль в прокуратуре РК.

Видео: Telegram / РИА Новости