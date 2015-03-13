Расследование ЧП на Крымском мосту взяли на контроль в прокуратуре РК

На место происшествия направился крымский прокурор Олег Камшилов.

Расследование чрезвычайного происшествия на Крымском мосту взяли на контроль в прокуратуре Республики Крым. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

На место происшествия направился крымский прокурор Олег Камшилов. Обстоятельства произошедшего расследуют специалисты по особо важным делам и следователи-криминалисты. Кроме того, следственными органами создана специальная группа для расследования происшествия.

Напомним, инцидент произошел утром 17 июля. В районе 145-й опоры моста со стороны Краснодарского края произошло ЧП. В результате происшествия погибли два человека.

Ранее мы сообщали, что в Сети появилось видео Крымского моста с разрушенными пролетами.

Видео: Telegram / Оперштаб Республика Крым