Популярная блогерша пожаловалась на "спартанский" детский лагерь в Ленобласти

Ребят заставляют молчать, голодать и ночевать в лесу.

Популярная блогерша Ольга Кравцова пожаловалась на "спартанский" детский лагерь в Ленобласти. Женщина рассказала, что учреждение под названием "Следопыт" позиционирует себя как место для бойскаутов. Ребята учатся не только навыкам выживания, но и осваивают верховую езду и растут духовно. Об этом пишет "Комсомольская Правда Санкт-Петербург".

На деле оказалось все не так радужно. За 40 тысяч рублей за смену детей заставляют молчать, голодать и ночевать в лесу. Только пройдя эти испытания, ребята получают заветный скаутский галстук и звание следопыта. По словам Кравцовой, многие не выдерживают и просятся домой.

Это произошло и с 8-летним сыном Ольги. После жалобы часть денег в итоге вернули, однако осадок от "Следопыта" остался. Женщина призналась, что не была в курсе всей программы. Поэтому хотела бы четкого описания досуга для детей в лагере.

В свою очередь в "Следопыте" не согласились со словами блогера. По их версии, участие в челленджах добровольное и проходит под пристальным надзором взрослых.

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