Популярная корейская группа исполнила песню Цоя на русском языке

Музыканты исполнили песню Виктора Цоя и группы "Кино" "Когда твоя девушка больна".

Популярная корейская группа исполнила на русском языке песню Виктора Цоя "Когда твоя девушка больна".

На официальном канале группы в YouTube опубликована песня группы "Кино" и Виктора Цоя. Видеоклип оформлен субтитрами на русском и корейском языках. В начале и в конце песни солист довольно неплохо поет на русском. В середине слова трудно узнать.

Эта группа не впервые исполняет песни Виктора Цоя и других российских групп. В их репертуаре есть песни Бузовой, группы "Ленинград" и другие.

Видео: YouTube/song wonsub송원섭