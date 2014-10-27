Попрошаек у Московского вокзала облили водой

Пользователи соцсетей прислали каналу PiterTV видео, на котором видно как попрошаек у Московского вокзала обливают водой.

У Московского вокзала Санкт-Петербурга последние два месяца ежедневно дежурят молодые люди (парень и девушка), которые просят у прохожих милостыню на "утерянный билет". Как недавно выяснил Piter.TV, это мошенники, проживающие в Петербурге, и работающие под охраной "крыши" из парней спортивного вида. Наш канал связался с представителями МВД, но оказалось, что силовики ничего не знают об этих профессиональных обманщиках. Более того, правоохранители из разных ведомств старательно открещиваются от работы с таким типом преступников.

Пользователь соцсетей выложил на YouTube видео, где он снимает от первого лица. Там он идет по улице со стаканом воды, подходит к ребятам и обливает их водой.

На записи видно, что девушка (на этот раз другая) прикрывает свое лицо, а парень (тот же) активно сопротивляется процессу съемки.

Видео и фото - YouTube/Ivanov Ivan