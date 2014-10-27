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Vera_Iptysheva11
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Попрошаек у Московского вокзала облили водой

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Пользователи соцсетей прислали каналу PiterTV видео, на котором видно как попрошаек у Московского вокзала обливают водой.

У Московского вокзала Санкт-Петербурга последние два месяца ежедневно дежурят молодые люди (парень и девушка), которые просят у прохожих милостыню на "утерянный билет". Как недавно выяснил Piter.TV, это мошенники, проживающие в Петербурге, и работающие под охраной "крыши" из парней спортивного вида. Наш канал связался с представителями МВД, но оказалось, что силовики ничего не знают об этих профессиональных обманщиках. Более того, правоохранители из разных ведомств старательно открещиваются от работы с таким типом преступников. 

 

 

Пользователь соцсетей выложил на YouTube видео, где он снимает от первого лица. Там он идет по улице со стаканом воды, подходит к ребятам и обливает их водой. 

 

 

 

На записи видно, что девушка (на этот раз другая) прикрывает свое лицо, а парень (тот же) активно сопротивляется процессу съемки. 

 

Видео и фото - YouTube/Ivanov Ivan

 

Теги: аферисты у вокзалов , московский вокзал , мошенники , мошенники у московского вокзала , попрошайки
Категории: Новости СПб Происшествия

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