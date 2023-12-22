Попробовать сериал можно на вкус в Петербурге

К премьере сериала сделали специальный сет “Повышая градус”.

22 января в 20.00 на телеканале ТНТ начнется показ комедийного сериала "Повышая градус" − истории о том, как трое уволенных с завода женщин открывают свой собственный бизнес.

Для жителей Петербурга с 20 января по 8 февраля 2024 года ТНТ подготовил специальный секретный сет, который разработали бармены "Вити". Найти и попробовать его сможет каждый. Достаточно прийти по адресу: ул. Восстания, 19 и сообщить работникам заведения о желании попробовать эксклюзивный сет от канала.

Напомним, что главные роли в новой комедии о том, как женщины ведут алкогольный бизнес в маленьком городке, сыграли Ольга Тумайкина, Катерина Ковальчук и Анна Уколова, также в ролях − Вячеслав Чепурченко, Павел Ворожцов и другие популярные актеры.

Фото: SVH Media