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Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

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ВЦИОМ узнал у россиян, какие изменения в Конституции они считают самыми значимыми.

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной. Об этом заявили 95% опрошенных социологами ВЦИОМ. 

Также 93% респондентов отметили важность признания детей приоритетным направлением госполитики. Они считают, что в Конституции должно указываться обязательное предоставление им социальной поддержки. По  92% указали на важность сохранения  и защиты уникального природного многообразия страны, индексации социальных выплат и предоставления адресной поддержки. Только 47% россиян поддержали поправки, которые расширяют полномочия Госдумы и Совета Федерации.

ВЦИОМ: 68% граждан России не хотят, чтобы президентом была женщина.

Теги: конституция, медицинское обслуживание, опрос, поправки
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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