ВЦИОМ узнал у россиян, какие изменения в Конституции они считают самыми значимыми.

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной. Об этом заявили 95% опрошенных социологами ВЦИОМ.

Также 93% респондентов отметили важность признания детей приоритетным направлением госполитики. Они считают, что в Конституции должно указываться обязательное предоставление им социальной поддержки. По 92% указали на важность сохранения и защиты уникального природного многообразия страны, индексации социальных выплат и предоставления адресной поддержки. Только 47% россиян поддержали поправки, которые расширяют полномочия Госдумы и Совета Федерации.

ВЦИОМ: 68% граждан России не хотят, чтобы президентом была женщина.