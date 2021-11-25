Попова: жалобы покупателей после аннулированных заказов на Ozon удовлетворены

Действия маркета Ozon в Роспотребнадзоре сочли незаконными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что жалобы покупателей после аннулированных заказов на Ozon удовлетворены. Об этом чиновница рассказала депутатам на пленарном заседании в Государственной Думе. Надзорное ведомство внимательно изучило обращения после отказа клиентам маркетплейса. Она напомнила, что заказы были совершены по аномально низким ценам.

Конкретная ситуация на Ozon. Да, мы очень внимательно отработали с коллегами с Ozon. Мы проверили, и все заявления потребителей и все жалобы потребителей на площадке Ozon и Роспотребнадзора удовлетворены Ozon полностью, вплоть до компенсации, там, где был ущерб. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что некоторые товары на сайте Ozon в ночь на 1 ноября стали стоить от 1 рубля до 50 рублей. Официальный представитель онлайн-ритейлера рассказала журналистам о том, что фирма аннулировала эти заказы. Роспотребнадзор считает, что такие действия со стороны продавца незаконны. Согласно российскому законодательству продавец не может расторгать или признавать незаключенным договор в одностороннем порядке.

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Фото и видео: Youtube/Россия 24



