Сегодня, 10:45
Попова: оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора на 85% является отечественным

Оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора на 85% является отечественным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По ее словам, 27 мобильных лабораторий ведомства работают в шести странах СНГ. Попова отметила, что такая технология работы очень востребованна. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что коллеги из СНГ заинтересованы в ее использовании.

В мобильных лабораториях, которые мы поставляем в разные страны, 85% всего оборудования отечественное. И это тоже достаточно значимые изменения. Еще пять лет назад это было иначе.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России.

Видео: Правительство России

