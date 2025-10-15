Попова: оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора на 85% является отечественным

Оборудование мобильных лабораторий Роспотребнадзора на 85% является отечественным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По ее словам, 27 мобильных лабораторий ведомства работают в шести странах СНГ. Попова отметила, что такая технология работы очень востребованна. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что коллеги из СНГ заинтересованы в ее использовании.
В мобильных лабораториях, которые мы поставляем в разные страны, 85% всего оборудования отечественное. И это тоже достаточно значимые изменения. Еще пять лет назад это было иначе.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Ранее Мишустин рассказал о мерах по снижению бедности в России.
Видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все