В Роспотребнадзоре объяснили, почему чаще всего заражаются люди этой возрастной категории.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы перед коронавирусом. Такое заявление чиновница сделала во время интервью журналистке Наиле Аске-заде для телеканала "Россия-24".

Весь набор инструментов на сегодняшний день уже известен, мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что возраст от 18 до 49 лет - самый активный в плане человеческих контактов. Много людей инфицируются из-за нахождения в кругу семьи, родственников и друзей. При этом санитарные требования Роспотребнадзора позволяют соблюдать такого заражения, если их соблюдать.

В России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон".

Видео: YouTube / Россия 24