Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что люди от 18 до 49 лет наиболее уязвимы перед коронавирусом. Такое заявление чиновница сделала во время интервью журналистке Наиле Аске-заде для телеканала "Россия-24".
Весь набор инструментов на сегодняшний день уже известен, мы достаточно давно живем с вирусом, с эпидемией, и мы понимаем, что сегодня происходит. Этот набор инструментов сегодня позволяет нам выбрать те, которые разорвут контакты, эпидемические цепочки
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Чиновница заметила, что возраст от 18 до 49 лет - самый активный в плане человеческих контактов. Много людей инфицируются из-за нахождения в кругу семьи, родственников и друзей. При этом санитарные требования Роспотребнадзора позволяют соблюдать такого заражения, если их соблюдать.
В России нет случаев заражения новым штаммом коронавируса "эпсилон".
Видео: YouTube / Россия 24
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