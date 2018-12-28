В Петербурге в два раза активнее используют новую функцию "Подорожника"

Нововведение позволяет значительно экономить время.

В Петербурге все активнее используется функция онлайн пополнения проездного билета "Подорожник". Данную функцию ГУП "Пассажиравтотранс" внедрило в декабре 2018 года и получило больший позитивный отклик от горожан.

Суть нововведения заключается в возможности пополнения проездного на официальном сайте предприятия. В дальнейшем владелец карты может активировать внесенные средства прямо в общественном транспорте, приложив "Подорожник" в к терминалу для банковских карт. Данная функция доступна как для обладателей классических проездных, так и для владельцев брелоков и объединенной картой двух столиц "Подорожник-Тройка".

В "Пассажиравтотранс" рассказали, что функция была положительна принята петербуржцами, которые отдельно выделили возможность экономить время. С каждым месяцем наблюдается рост количества активаций, рассказали в ГУП. В январе было совершено 1800 активаций, а в феврале их количество превысило 4000.

Напомним, что ранее "Пассажиравтотранс" анонсировал новое расписание нескольких маршрутов автобусов, которые вступили в силу с 1 марта.



Фото: ГКУ "Организатор перевозок"