Автобусам Петербурга продлят рабочий день с 1 марта

"Пассажиравтотранс" принял решение увеличить время работы нескольких автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в организации, речь идет об автобусе №196, который следует по маршруту "Колпино – метро Звездная". В компании сообщили, что добавят на маршрут три новых транспортных средства. Помимо этого, время работы автобуса № 22 "Улица Стасовой – Двинская улица" будет ходить до 00:05. Также изменения коснуться маршрута №435 "улица Жени Егоровой – пос. Елизаветинка" будет начинать работу в 5:37. Новый правила вступят в силу 1 марта.

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