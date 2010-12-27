Житель Приозерска сядет на 5,5 лет за изнасилование двух женщин

Мужчина бил своих жертв и угрожал им ножом и топором.

Суд Ленобласти вынес свой приговор в отношении 33-летнего жителя Приозерска, которого обвиняли в изнасиловании двух женщин. Об этом сообщается на сайте регионального СК РФ.

Первое изнасилование случилось в новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год. Установлено, что обвиняемый встречал Новый год со своей знакомой на даче в поселке Васильево. Изрядно выпив, мужчина набросился на женщину с кулаками. Угрожая ей ножом и топором, он изнасиловал свою жертву.

Подобное злодеяние повторилось в ночь на 16 июня 2018 года. Подсудимый напал на работницу животноводческой фермы в поселке Васильево, избил ее и изнасиловал.

Во время судебного заседания мужчина не признался в содеянном. Однако следствие собрало достаточную доказательную базу. Суд приговорил злоумышленника к 5,5 годам в исправительной колонии.

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Фото: Piter.TV