Петербуржец лишился крупной суммы денег из-за попойки с уличными знакомыми

Уличные знакомые вынесли из квартиры пьяного хозяина 334 тысячи рублей и мобильник.

Петербуржец пострадал от действий своих гостей.Сообщается, что мужчина познакомился на улице с двумя нетрезвыми гражданами, который от пригласил к себе домой. В квартире они выпивали. В какой-то момент хозяин заснул, а проснувшись, обнаружил, что из дома пропали некоторые вещи.

С заявлением в полицию обратился 34-летний безработный гражданин. Он рассказал о ситуации, в которую попал. По словам жертвы преступников, они забрали с собой мобильный телефон и банковскую карточку. С нее мошенники смогли снять 334 тысячи рублей.

По данному делу начато расследование. Полиция разыскивает злоумышленников.