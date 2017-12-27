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Петербуржец лишился крупной суммы денег из-за попойки с уличными знакомыми
Сегодня, 13:25
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lesjasap
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Петербуржец лишился крупной суммы денег из-за попойки с уличными знакомыми

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Уличные знакомые вынесли из квартиры пьяного хозяина 334 тысячи рублей и мобильник.

Петербуржец пострадал от действий своих гостей.Сообщается, что мужчина познакомился на улице с двумя нетрезвыми гражданами, который от пригласил к себе домой. В квартире они выпивали. В какой-то момент хозяин заснул, а проснувшись, обнаружил, что из дома пропали некоторые вещи. 
 
С заявлением в полицию обратился 34-летний безработный гражданин. Он рассказал о ситуации, в которую попал. По словам жертвы преступников, они забрали с собой мобильный телефон и банковскую карточку. С нее мошенники смогли снять 334 тысячи рублей. 
 
По данному делу начато расследование. Полиция разыскивает злоумышленников.
 
Теги: застолье , кража , ограбление , пьянка
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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