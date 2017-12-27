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В Петербурге самостоятельные строители повредили дом сотрудников Ботанического сада
Вчера, 12:56
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Shdaria
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В Петербурге самостоятельные строители повредили дом сотрудников Ботанического сада

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В Петербурге неизвестные строители пытались измени постройку, которая была создана более ста лет назад архитектором А. И. Дитрихом в неоклассическом стиле и охраняется КГИОП. Умельцам светит уголовное дело.

Прокуратура Петербурга сообщает, что неизвестные пытались незаконно устроить отдельный вход в доме на улице Профессора Попова, 2. За это им предстоит серьезное наказание.
 
Дом, который хотели изменить известен, как "Дом жилой "штатных сотрудников сада" и входит в список объектов культурного наследия федерального значения "Ботанический сад".
 
Жители города заметили, что кто-то попытался организовать отдельный вход на месте оконных проемов. Неизвестные прорезали стены от подоконника до уровня отмостки, изменили часть подвала, а также металлическую подпорную конструкцию. Стоит отметить, что разрешений у КГИОП на проведение работ самостоятельные строители не запрашивали. Судя по всему, они не подозревают, что дом входит в состав памятника федерального значения.
 
Прокуратура Петроградского района провела проверку, в результате которой было возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". 
 
Фото: сайт spbspace.com
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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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