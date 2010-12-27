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Петербургская школьница спускалась по собачьему поводку с 5 этажа и сорвалась
Сегодня, 8:45
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nastya960

Петербургская школьница спускалась по собачьему поводку с 5 этажа и сорвалась

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По предварительным данным, девочку заперли дома.

В Василеостровском районе школьница получила серьезные травмы при попытке спуститься с 5 этажа по поводку собаки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Девятиклассница хотела спуститься по поводку с пятого на четвертый этаж, но сорвалась вниз. Она получила тяжелые травмы: перелом таза, перелом поясничного отдела позвоночника, ушиб легких, мочевого пузыря и печени.

По предварительным данным, школьницу заперли дома. Подросток стоит на учете в полиции из-за антиобщественного поведения.

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Фото: Piter.TV

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Теги: дети, сорвалась с окна, школьница
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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