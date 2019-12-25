Понедельник в Петербурге начнется нуля градусов

Днем столбик термометра покажет до +7 градусов.

Неделя для петербуржцев начнется с похолодания: в ночь на понедельник температура опустится до нуля градусов, а днем воздух прогреется до +7 градусов тепла, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков, существенных осадков не будет, однако местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.

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