  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Понедельник в Петербурге начнется нуля градусов
Сегодня, 14:44
165
smirenny

Понедельник в Петербурге начнется нуля градусов

0 0

Днем столбик термометра покажет до +7 градусов.

Неделя для петербуржцев начнется с похолодания: в ночь на понедельник температура опустится до нуля градусов, а днем воздух прогреется до +7 градусов тепла, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По прогнозу синоптиков,  существенных осадков не будет, однако местами пройдет небольшой дождь.  Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем слабо понижаться.

Ранее мы писали, что из-за аномально теплого ноября в Петербурге расцвели одуванчики и астры.

Фото: Pixabay

Теги: погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии