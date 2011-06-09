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Понедельник в Петербурге будет сухим и теплым
Сегодня, 17:06
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Понедельник в Петербурге будет сухим и теплым

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Днем столбики термометров поднимутся +13...+15 градусов тепла.

В понедельник, 4 октября, в Петербурге столбики термометров поднимутся +13...+15 градусов тепла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. 

Днем ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра будет юго-восточным, южным. Ночью скорость составит 3-8 метров в секунду, днем же 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее в Петербурге около 1,7 человек завершили вакцинацию от коронавируса.

Фото: pixabay
 

Теги: облачность, осень, погожа, тепло
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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