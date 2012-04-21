Понедельник в Петербурге будет дождливым и ветреным

В понедельник, 25 октября, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщают в городском МЧС.
Ночью в городе выпадет мокрый снег, температура воздуха опуститься до -2..0 градусов. Днем пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла. Направление ветра будет южным, юго-западным, его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.
Отметим, что ночью на дорогах местами образуется гололедица.
Ранее понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди. В прибрежных районах поднимется сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.