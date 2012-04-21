Понедельник в Петербурге будет дождливым и ветреным

Днем пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла.

В понедельник, 25 октября, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщают в городском МЧС.

Ночью в городе выпадет мокрый снег, температура воздуха опуститься до -2..0 градусов. Днем пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла. Направление ветра будет южным, юго-западным, его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться.

Отметим, что ночью на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди. В прибрежных районах поднимется сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

Фото: Piter.tv

