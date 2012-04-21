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Понедельник в Петербурге будет дождливым и ветреным
Сегодня, 20:53
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Понедельник в Петербурге будет дождливым и ветреным

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Днем пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла.

В понедельник, 25 октября, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщают в городском МЧС.

Ночью в городе выпадет мокрый снег, температура воздуха опуститься до -2..0 градусов. Днем пройдут дожди, а столбики термометров покажут +6...+8 градусов тепла.  Направление ветра будет южным, юго-западным, его скорость составит 8-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться. 

Отметим, что ночью на дорогах местами образуется гололедица.

Ранее понедельник принесет в Ленобласть мокрый снег и дожди. В прибрежных районах поднимется сильный ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

Фото: Piter.tv
 

Теги: ветер, дождь, октябрь, осень, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elinoves
Сегодня 21:37

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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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