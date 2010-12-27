В понедельник в Петербурге похолодает

В начале недели ожидается умеренный дождь.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник, 9 июня, в Петербурге похолодает.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 10-13 градусов тепла, а днем поднимется до 20-22 градусов со знаком "плюс".

Ночной ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем слабо повышаться.

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