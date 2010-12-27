В понедельник в Петербурге похолодает

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник, 9 июня, в Петербурге похолодает.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 10-13 градусов тепла, а днем поднимется до 20-22 градусов со знаком "плюс".
Ночной ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем слабо повышаться.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 2 )
Позорища, понедельник это не 9 июня. Купите календарь.
Даже в мелочах ошибки. "Профессионалы".
Вот и кончилось лето, не успев начаться.
понедельник -10 июня!!!
Слава Богу!!!!