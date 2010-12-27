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В понедельник в Петербурге похолодает
Сегодня, 18:24
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Rybka123

В понедельник в Петербурге похолодает

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В начале недели ожидается умеренный дождь.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в понедельник, 9 июня, в Петербурге похолодает.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 10-13 градусов тепла, а днем поднимется до 20-22 градусов со знаком "плюс".

Ночной ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет ночью понижаться, а днем слабо повышаться.

Фото: Pixabay

Теги: погода спб, фгбу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 19:01

Позорища, понедельник это не 9 июня. Купите календарь. 

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Аноним
Сегодня 19:42

Даже в мелочах ошибки. "Профессионалы".

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Аноним
Сегодня 19:00

Вот и кончилось лето, не успев начаться.

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Аноним
Сегодня 19:30

понедельник -10 июня!!!

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Аноним
Сегодня 19:26

Слава Богу!!!! 

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