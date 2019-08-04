В работе Instagram произошел серьезный сбой

На неполадки в работе сервиса жалуются пользователи со всего мира.

Пользователи Instagram со всего мира жалуются на свои в работе социальной сети. О проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

У пользователей не получается разместить публикации, посмотреть сториз и новостную ленту. Первые сообщения о неполадках появились в 05:00 утра по московскому времени. Среди российских пользователей 46% не могут просмотреть ленту, а 49% не могут войти в приложение вовсе.

С проблемами так же столкнулись жители США, Бразилии, Мексики, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Японии и других стран. Напомним, аналогичный сбой в работе сервиса случался на прошлой неделе, 24 июля. Одновременно наблюдались сбои в работе Facebook, которому принадлежит Instagram.

Видео: Hayls World