Специалист пожарной безопасности: мокрая ткань не поможет при горении

Для защиты органов дыхания от продуктов горения нужны средства посерьезнее.

Руководитель учебного центра пожарной безопасности НПО ﻿"Пульс" Ольга Салыкина развеяла миф о пользе влажной тряпки при пожаре. Ее слова передают "РИА Новости".

Эксперт предупреждает, что мокрая ткань способна защитить слизистые и легкие человека только от перегрева и крупных частиц в воздухе. Продуктам горения, убивающим 80% людей в пожарах, влажная завеса – не препятствие.

Действительно помочь могут только противогаз и огнетушитель, которые должны иметься в каждом доме.

Бесполезной признана и некоторая бытовая техника. Опрос от СМи выяснил, какую россияне считают таковой.

Видео: YouTube / "МЧС России"